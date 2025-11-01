"Número de dormidas com recuo ligeiro em setembro" é a manchete do Açoriano Oriental

Autor: AO online
"Hospital do Divino Espírito Santo vai ter cirurgia robótica" é outro destaque do jornal.
O recuo no número de dormidas turísticas nos Açores em setembro, face ao mesmo mês do ano anterior, contrariando um longo ciclo consecutivo de subidas, está em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 1 de novembro de 2025.
"Hospital do Divino Espírito Santo vai ter cirurgia robótica" é outro destaque do jornal.
Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.