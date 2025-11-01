Açoriano Oriental
    • "Número de dormidas com recuo ligeiro em setembro" é a manchete do Açoriano Oriental

    O recuo no número de dormidas turísticas nos Açores em setembro, face ao mesmo mês do ano anterior, contrariando um longo ciclo consecutivo de subidas, está em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 1 de novembro de 2025.

    Hoje, 00:00
    "Número de dormidas com recuo ligeiro em setembro" é a manchete do Açoriano Oriental

Autor: AO online

    Autor: AO online

    "Hospital do Divino Espírito Santo vai ter cirurgia robótica" é outro destaque do jornal.  

