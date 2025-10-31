Detido suspeito de tráfico de droga na Ribeira Grande

Segundo um comunicado do Comando Regional da PSP nos Açores, o suspeito foi detido por polícias da Esquadra da Ribeira Grande, após as autoridades terem conhecimento “de um eventual cenário de tráfico de estupefacientes, na modalidade de venda direta ao consumidor”, em vários pontos do concelho.

A PSP adiantou que o suspeito foi intercetado, quando se deslocava para um local conotado com o tráfico e consumo de estupefacientes, “tendo sido localizadas na sua posse e apreendidas diversas doses de heroína e de estupefaciente de origem sintética, para além de dinheiro e utensílios normalmente utilizados na atividade de tráfico de estupefacientes, o que permitiu, desde logo, a sua detenção em flagrante delito”.

O detido foi presente a interrogatório judicial no Tribunal de Ponta Delgada e ficou a aguardar o desenrolar do processo sujeito à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.