Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • PSP apreende armas de caça e de fogo em São Miguel

    A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu, em outubro, em São Miguel, junto de vários proprietários, três armas de caça, três de fogo curtas e uma arma de fogo longa, na sequência de intervenções policiais

    Hoje, 16:49
    PSP apreende armas de caça e de fogo em São Miguel

    Autor: Lusa/AO Online

    Em comunicado, o Comando Regional da PSP nos Açores adianta que o Núcleo de Armas e Explosivos executou várias ações de fiscalização na ilha de São Miguel, junto dos proprietários, para “evitar incidentes com armas de fogo e para incrementar o sentimento de segurança junto dos cidadãos”.

    Das ações de fiscalização resultaram três infrações ao Regime Jurídico de Armas e Munições, por caducidade da licença, e porque o proprietário da arma não tinha válido o contrato de seguro relativo à sua responsabilidade civil e por não ter declarado, no prazo de 30 dias, à entidade licenciadora, a alteração de domicílio.

    As armas apreendidas foram entregues a favor do Estado, segundo a PSP.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.