PSP apreende armas de caça e de fogo em São Miguel

Em comunicado, o Comando Regional da PSP nos Açores adianta que o Núcleo de Armas e Explosivos executou várias ações de fiscalização na ilha de São Miguel, junto dos proprietários, para “evitar incidentes com armas de fogo e para incrementar o sentimento de segurança junto dos cidadãos”.

Das ações de fiscalização resultaram três infrações ao Regime Jurídico de Armas e Munições, por caducidade da licença, e porque o proprietário da arma não tinha válido o contrato de seguro relativo à sua responsabilidade civil e por não ter declarado, no prazo de 30 dias, à entidade licenciadora, a alteração de domicílio.

As armas apreendidas foram entregues a favor do Estado, segundo a PSP.