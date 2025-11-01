Governo dos Açores está a operacionalizar solução para que trabalhadores da Base das Lajes recebam adiantamento de salários

“Estamos a arranjar uma maneira o mais expedita possível para adiantar o pagamento de uma quinzena e quatro dias aos trabalhadores da Base das Lajes”, avançou, em declarações à Lusa, o vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Artur Lima.



Os salários na Base das Lajes, na ilha Terceira, são pagos quinzenalmente. A quinzena de 17 de outubro foi paga com cortes e a de 27 de outubro não foi paga.



Em causa está a introdução de uma suspensão temporária e não remunerada aplicável a funcionários públicos norte-americanos, devido à paralisação parcial da administração norte-americana por não ter sido aprovado o orçamento federal dos Estados Unidos.



Governo Regional, sindicato, trabalhadores e partidos políticos já tinham reivindicado ao Governo da República que adiantasse os salários, enquanto o impasse no Congresso norte-americano não se resolve.



Segundo Artur Lima, os trabalhadores deverão receber o montante equivalente ao salário líquido em atraso (uma quinzena e quatro dias) pela banca, mas os encargos com a operação serão suportados pelo Governo da República, um compromisso deixado pelo primeiro-ministro, na quinta-feira, no Conselho de Ministros em que participou o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro.



“O trabalhador apenas receberá o seu ordenado líquido, possivelmente através de uma instituição bancária, mas será o Governo da República a responsabilizar-se por estas despesas de juros que possam acarretar”, explicou.



O trabalhador compromete-se depois a devolver o montante à instituição bancária, quando receber os salários em atraso.



O vice-presidente do executivo açoriano já se reuniu com a Comissão Representativa dos Trabalhadores (CRT) da Base das Lajes e aguarda por alguns dados para poder avançar com o processo.



“Julgo que a meados da semana que vem, terça ou quarta-feira, teremos a solução a apresentar à comissão de trabalhadores. Estamos à espera que nos forneçam alguns dados”, revelou.



Em causa está o apuramento do número exato de trabalhadores e dos montantes envolvidos.



Cerca de 60 receberam o ordenado na totalidade e dos restantes é preciso apurar quantos pretende recorrer a esta solução.



Segundo Artur Lima, o executivo açoriano está apenas a “operacionalizar o processo e torná-lo o mais simples possível”.



“A primeira responsabilidade é do Estado norte-americano e depois do Governo da República. É claro que o Governo dos Açores não podia deixar os trabalhadores à mercê destas disputas entre dois Estados que têm obrigação, em primeiro lugar, de resolver”, salientou.



O atraso no pagamento de salários na Base das Lajes é conhecido há cerca de três semanas.



Questionado sobre se o processo demorou demasiado tempo, o vice-presidente do Governo Regional disse que a pergunta devia ser feita ao ministro dos Negócios Estrangeiros.



“Acho que o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, que ainda não me respondeu à carta que lhe enviei, talvez se devesse pronunciar sobre essa matéria”, alegou.





