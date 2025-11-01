Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Governo dos Açores está a operacionalizar solução para que trabalhadores da Base das Lajes recebam adiantamento de salários

    O Governo dos Açores está a operacionalizar uma solução, junto da banca, para adiantar os salários aos trabalhadores da Base das Lajes, mas será o Governo da República a pagar os encargos, revelou o vice-presidente do executivo açoriano.

    Hoje, 10:32
    Governo dos Açores está a operacionalizar solução para que trabalhadores da Base das Lajes recebam adiantamento de salários

    Autor: Lusa

    “Estamos a arranjar uma maneira o mais expedita possível para adiantar o pagamento de uma quinzena e quatro dias aos trabalhadores da Base das Lajes”, avançou, em declarações à Lusa, o vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Artur Lima.

    Os salários na Base das Lajes, na ilha Terceira, são pagos quinzenalmente. A quinzena de 17 de outubro foi paga com cortes e a de 27 de outubro não foi paga.

    Em causa está a introdução de uma suspensão temporária e não remunerada aplicável a funcionários públicos norte-americanos, devido à paralisação parcial da administração norte-americana por não ter sido aprovado o orçamento federal dos Estados Unidos.

    Governo Regional, sindicato, trabalhadores e partidos políticos já tinham reivindicado ao Governo da República que adiantasse os salários, enquanto o impasse no Congresso norte-americano não se resolve.

    Segundo Artur Lima, os trabalhadores deverão receber o montante equivalente ao salário líquido em atraso (uma quinzena e quatro dias) pela banca, mas os encargos com a operação serão suportados pelo Governo da República, um compromisso deixado pelo primeiro-ministro, na quinta-feira, no Conselho de Ministros em que participou o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro.

    “O trabalhador apenas receberá o seu ordenado líquido, possivelmente através de uma instituição bancária, mas será o Governo da República a responsabilizar-se por estas despesas de juros que possam acarretar”, explicou.

    O trabalhador compromete-se depois a devolver o montante à instituição bancária, quando receber os salários em atraso.

    O vice-presidente do executivo açoriano já se reuniu com a Comissão Representativa dos Trabalhadores (CRT) da Base das Lajes e aguarda por alguns dados para poder avançar com o processo.

    “Julgo que a meados da semana que vem, terça ou quarta-feira, teremos a solução a apresentar à comissão de trabalhadores. Estamos à espera que nos forneçam alguns dados”, revelou.

    Em causa está o apuramento do número exato de trabalhadores e dos montantes envolvidos.

    Cerca de 60 receberam o ordenado na totalidade e dos restantes é preciso apurar quantos pretende recorrer a esta solução.

    Segundo Artur Lima, o executivo açoriano está apenas a “operacionalizar o processo e torná-lo o mais simples possível”.

    “A primeira responsabilidade é do Estado norte-americano e depois do Governo da República. É claro que o Governo dos Açores não podia deixar os trabalhadores à mercê destas disputas entre dois Estados que têm obrigação, em primeiro lugar, de resolver”, salientou.

    O atraso no pagamento de salários na Base das Lajes é conhecido há cerca de três semanas.

    Questionado sobre se o processo demorou demasiado tempo, o vice-presidente do Governo Regional disse que a pergunta devia ser feita ao ministro dos Negócios Estrangeiros.

    “Acho que o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, que ainda não me respondeu à carta que lhe enviei, talvez se devesse pronunciar sobre essa matéria”, alegou.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.