    • Ananás enfrenta falta de apoios e pressão imobiliária

    A produção de ananás nos Açores está a enfrentar uma crise silenciosa. A falta de apoios e o aumento de preços dos terrenos, impulsionada pela procura turística, estão a afastar produtores e a ameaçar a cultura tradicional.

    Hoje, 17:16
    Ananás enfrenta falta de apoios e pressão imobiliária

    Autor: Filipe Torres
    O ananás dos Açores, um dos produtos característicos da Região, encontra hoje vários desafios. As estufas de vidro, que durante mais de um século moldaram a paisagem da ilha de São Miguel, são cada vez menos. A produção, que “chegou a ser uma referência de qualidade e exclusividade”, enfrenta agora ...
