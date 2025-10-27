Açores com pouco mais de um terço das dormidas da Madeira até agosto

Autor: Rui Jorge Cabral
Mais de 392 ME pagos na Região no âmbito do PRR
Cultura e Social
São Tomé “em estado puro” do premiado Luís Godinho regressa a Lisboa
Apesar da grande evolução dos últimos anos, como comparam os Açores com a
Madeira no turismo? As dormidas dos Açores foram 38% das dormidas da
Madeira entre janeiro e agosto. A Hotelaria da Madeira é muito mais
rentável. A sazonalidade é muito maior nos Açores e os mercados
estrangeiros têm maior peso na Madeira. Os responsáveis pela hotelaria e alojamento local nos Açores analisam os dados e comparam os destinos
