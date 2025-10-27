Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Açores com pouco mais de um terço das dormidas da Madeira até agosto

    Apesar da grande evolução dos últimos anos, como comparam os Açores com a Madeira no turismo? As dormidas dos Açores foram 38% das dormidas da Madeira entre janeiro e agosto. A Hotelaria da Madeira é muito mais rentável. A sazonalidade é muito maior nos Açores e os mercados estrangeiros têm maior peso na Madeira. Os responsáveis pela hotelaria e alojamento local nos Açores analisam os dados e comparam os destinos

    premium
    Hoje, 09:05
    Açores com pouco mais de um terço das dormidas da Madeira até agosto

    Autor: Rui Jorge Cabral
    Os números são da Direção Regional de Estatística da Madeira e do Serviço Regional de Estatística dos Açores e referem-se ao período entre janeiro e agosto deste ano.&nbsp;E apesar da evolução que o turismo nos Açores tem registado desde a liberalização das ligações aéreas ao continente, e...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.