PS/Açores quer cativar mais pessoas para o partido

À margem da Comissão Regional do PS/Açores, que se realizou hoje, em Angra do Heroísmo, ilha Terceira, o dirigente do partido agora na oposição referiu que “o PS precisa de se renovar e atrair mais pessoas”.



“Em breve realizaremos eleições para as estruturas locais e avançaremos com os estados gerais do Partido Socialista, para trazer mais gente e construir, em parceria com personalidades independentes, um projeto moderno e mobilizador para os Açores”, afirmou, citado em nota de imprensa.



O dirigente referiu que o partido pretende “trazer pessoas independentes, com ideias e vontade de trabalhar, para construir doutrina e um projeto alternativo em cada uma destas áreas”.



Francisco César considerou que o PS/Açores “entra agora num tempo de estabilidade política e de construção programática, depois de um ciclo eleitoral intenso que confirmou o PS como a força mais votada na região nas últimas eleições autárquicas”.



“Apesar de tudo, conseguimos ser novamente a força política mais votada e manter o PS como a grande alternativa política nos Açores. Agora é tempo de fazer o nosso caminho, com serenidade, ambição e um sentido de responsabilidade renovado”, disse.



Berto Messias foi eleito, entretanto, presidente do grupo parlamentar do partido na Assembleia Legislativa dos Açores, pelos deputados socialistas, sob proposta do seu líder.



Para além de Berto Messias, a direção é composta pela deputada Marta Matos e pelos deputados Carlos Silva e Lúcio Rodrigues como vice-presidentes, para um mandato de um ano.

