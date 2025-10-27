Programa da Google.org vai dar competências de IA a 7000 universitários portugueses

Autor: Lusa/AO Online
"Anunciamos que a Google.org está a financiar a INCO e a Chance com um milhão de dólares para fornecer competências avançadas de IA e orientação profissional personalizada a 7000 estudantes universitários em Portugal", lê-se na publicação do blogue da Google Portugal.
A INCO e a Chance "vão colaborar com universidades locais, incluindo o Instituto Politécnico de Santarém (IP Santarém) e o Instituto Politécnico de Tomar, para oferecer esta formação, preparando os estudantes para prosperarem em setores de emprego transformados pela IA", adianta a tecnológica.
"Continuaremos a investir em infraestrutura local, de forma a que as novas produções, criações e inovações não tenham nenhuma limitação tecnológica", garante a Google, que em 2022 inaugurou o cabo submarino Equiano, "que reforça a conectividade entre Portugal e África, e, no ano seguinte, anunciou mais um cabo, o Nuvem, que deverá estar pronto em 2026, e liga Portugal aos EUA, incluindo os Açores".
Este ano, a tecnológica anunciou o Sol, novo cabo submarino transatlântico, que ligará Espanha aos EUA, passando pelas Bermudas e os Açores.
A IA "oferece a Portugal uma oportunidade única de crescimento e competitividade", salienta a tecnológica na publicação.
"Preparar as pessoas, as empresas e o setor público é um processo que exige uma estreita colaboração entre o governo e o setor privado, permitindo a materialização dos conhecimentos e das ferramentas necessárias para esta transformação", remata.