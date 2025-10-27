Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Programa da Google.org vai dar competências de IA a 7000 universitários portugueses

    A Google anunciou o financiamento da INCO e da Chance com um milhão de dólares (cerca de 862 mil euros) para fornecer competências avançadas de inteligência artificial (IA) a 7000 universitários em Portugal

    Hoje, 10:23
    Programa da Google.org vai dar competências de IA a 7000 universitários portugueses

    Autor: Lusa/AO Online

    "Anunciamos que a Google.org está a financiar a INCO e a Chance com um milhão de dólares para fornecer competências avançadas de IA e orientação profissional personalizada a 7000 estudantes universitários em Portugal", lê-se na publicação do blogue da Google Portugal.

    A INCO e a Chance "vão colaborar com universidades locais, incluindo o Instituto Politécnico de Santarém (IP Santarém) e o Instituto Politécnico de Tomar, para oferecer esta formação, preparando os estudantes para prosperarem em setores de emprego transformados pela IA", adianta a tecnológica.

    "Continuaremos a investir em infraestrutura local, de forma a que as novas produções, criações e inovações não tenham nenhuma limitação tecnológica", garante a Google, que em 2022 inaugurou o cabo submarino Equiano, "que reforça a conectividade entre Portugal e África, e, no ano seguinte, anunciou mais um cabo, o Nuvem, que deverá estar pronto em 2026, e liga Portugal aos EUA, incluindo os Açores".

    Este ano, a tecnológica anunciou o Sol, novo cabo submarino transatlântico, que ligará Espanha aos EUA, passando pelas Bermudas e os Açores.

    A IA "oferece a Portugal uma oportunidade única de crescimento e competitividade", salienta a tecnológica na publicação.

    "Preparar as pessoas, as empresas e o setor público é um processo que exige uma estreita colaboração entre o governo e o setor privado, permitindo a materialização dos conhecimentos e das ferramentas necessárias para esta transformação", remata.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.