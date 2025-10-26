Clube K suou, mas saiu derrotado no regresso à Liga masculina frente ao Vitória de Guimarães

O Clube K perdeu ontem por 1-3 no jogo de regresso à Liga masculina frente ao Vitória de Guimarães.

O jogo, que se disputou no Pavilhão do Complexo Desportivo das Laranjeiras, foi desde o apito inicial bastante equilibrado, tanto a nível de resultados ao longo dos sets, como em relação à performance dos jogadores.

Com ambas as equipas a cometerem alguns erros defensivos, o maior elo diferenciador tornou-se a eficácia no ataque, mas até nisso as duas equipas pareciam andar de “mãos dadas”.

No primeiro set o Vitória esteve quase sempre por cima no marcador e conseguiu conquistar o 0-1 com um parcial de 21-25.

No set seguinte, o Clube K acabou por entrar melhor, e venceu o seu único set da partida por 25-21.

Já a saberem que seria disputado o quarto set, as duas equipas fizeram de tudo para facilitar a sua vida no final do jogo, mas o Vitória saiu por cima e venceu o parcial por 19-25.

No último set, apesar do Clube K ter continuado a dar luta, o Vitória acabou por decidir o jogo sem ser necessário jogar-se “a negra”, com um parcial de 23-25 e fechando o resultado em 1-3.

Face ao resultado, a formação micalense ocupa o 10º lugar da tabela classificativa, sem pontos somados.

