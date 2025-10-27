Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Cardeal Tolentino Mendonça associa-se aos 50 anos da autonomia da Madeira

    O cardeal José Tolentino Mendonça vai associar-se aos 50 anos da autonomia da Madeira, que se comemoram em 2026, anunciou o parlamento regional, referindo que vai elaborar um texto original que acompanhará uma gravura de um artista madeirense

    Hoje, 10:38
    Cardeal Tolentino Mendonça associa-se aos 50 anos da autonomia da Madeira

    Autor: Lusa/AO Online

    Em comunicado, a Assembleia Legislativa da Madeira salienta que, no contexto das comemorações, o “cardeal madeirense elaborará um texto original que acompanhará uma gravura de um artista da Madeira, obra que simboliza o percurso autonómico e o significado da autonomia para a identidade e desenvolvimento da região”.

    Segundo a mesma nota, a presidente do parlamento madeirense, Rubina Leal, reuniu-se, em Roma, com Tolentino Mendonça, endereçando um convite para que associasse às comemorações e assinalando “a importância das celebrações oficiais desta efeméride histórica para a região”.

    O convite foi aceite, acrescenta a Assembleia Legislativa Regional, sublinhando que é uma honra poder “contar com a participação de uma personalidade que tanto representa para todos os madeirenses”.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.