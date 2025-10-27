Cardeal Tolentino Mendonça associa-se aos 50 anos da autonomia da Madeira

Autor: Lusa/AO Online
Em comunicado, a Assembleia Legislativa da Madeira salienta que, no contexto das comemorações, o “cardeal madeirense elaborará um texto original que acompanhará uma gravura de um artista da Madeira, obra que simboliza o percurso autonómico e o significado da autonomia para a identidade e desenvolvimento da região”.
Segundo a mesma nota, a presidente do parlamento madeirense, Rubina Leal, reuniu-se, em Roma, com Tolentino Mendonça, endereçando um convite para que associasse às comemorações e assinalando “a importância das celebrações oficiais desta efeméride histórica para a região”.
O convite foi aceite, acrescenta a Assembleia Legislativa Regional, sublinhando que é uma honra poder “contar com a participação de uma personalidade que tanto representa para todos os madeirenses”.