Cardeal Tolentino Mendonça associa-se aos 50 anos da autonomia da Madeira

Em comunicado, a Assembleia Legislativa da Madeira salienta que, no contexto das comemorações, o “cardeal madeirense elaborará um texto original que acompanhará uma gravura de um artista da Madeira, obra que simboliza o percurso autonómico e o significado da autonomia para a identidade e desenvolvimento da região”.

Segundo a mesma nota, a presidente do parlamento madeirense, Rubina Leal, reuniu-se, em Roma, com Tolentino Mendonça, endereçando um convite para que associasse às comemorações e assinalando “a importância das celebrações oficiais desta efeméride histórica para a região”.

O convite foi aceite, acrescenta a Assembleia Legislativa Regional, sublinhando que é uma honra poder “contar com a participação de uma personalidade que tanto representa para todos os madeirenses”.