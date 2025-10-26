Curso sobre resposta médica melhora atuação de profissionais da Saúde

Mónica Seidi valorizou a realização do curso, afirmando que iniciativas como esta “permitem simulações muito aproximadas da realidade e capacitam profissionais, de saúde ou não”, para “uma resposta cada vez mais eficaz”.



A titular da pasta da Saúde, citada em nota de imprensa, considerou que o curso “não é direcionado apenas para profissionais de saúde”, mas também abrange profissionais das diferentes áreas de intervenção, nomeadamente bombeiros, técnicos de emergência, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e agentes de proteção civil.



É ainda destinado às forças militares e de segurança, Polícia Judiciária, assessores de comunicação, jornalistas, bem como todos os profissionais com responsabilidade de gestão, de comando e controlo nos Sistemas Integrados de Emergência Médica.



De acordo com Mónica Seidi, “é essencial continuar a formar todas as entidades diretamente envolvidas em situações como esta, todos os profissionais da Direção Regional da Saúde, Proteção Civil e Bombeiros para que de facto se possa continuar a dar uma resposta cada vez mais eficaz a situações que podem levar a vítimas mortais”,



A edição deste ano do curso contou com 130 inscritos e teve como entidades parceiras do Governo dos Açores a Escola Profissional da Praia da Vitória, a Câmara Municipal da Praia da Vitória e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória.





