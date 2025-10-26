Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Curso sobre resposta médica melhora atuação de profissionais da Saúde

    A secretária regional da Saúde e Segurança Social dos Açores, Mónica Seidi, considerou que o curso de resposta médica a incidentes graves contribui para uma resposta “cada vez mais eficaz” dos profissionais de saúde.

    Hoje, 14:39
    Curso sobre resposta médica melhora atuação de profissionais da Saúde

    Autor: Lusa

    Mónica Seidi valorizou a realização do curso, afirmando que iniciativas como esta “permitem simulações muito aproximadas da realidade e capacitam profissionais, de saúde ou não”, para “uma resposta cada vez mais eficaz”.

    A titular da pasta da Saúde, citada em nota de imprensa, considerou que o curso “não é direcionado apenas para profissionais de saúde”, mas também abrange profissionais das diferentes áreas de intervenção, nomeadamente bombeiros, técnicos de emergência, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e agentes de proteção civil.

    É ainda destinado às forças militares e de segurança, Polícia Judiciária, assessores de comunicação, jornalistas, bem como todos os profissionais com responsabilidade de gestão, de comando e controlo nos Sistemas Integrados de Emergência Médica.

    De acordo com Mónica Seidi, “é essencial continuar a formar todas as entidades diretamente envolvidas em situações como esta, todos os profissionais da Direção Regional da Saúde, Proteção Civil e Bombeiros para que de facto se possa continuar a dar uma resposta cada vez mais eficaz a situações que podem levar a vítimas mortais”,

    A edição deste ano do curso contou com 130 inscritos e teve como entidades parceiras do Governo dos Açores a Escola Profissional da Praia da Vitória, a Câmara Municipal da Praia da Vitória e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.