‘Laranjeiras em Flor’ para celebrar a chegada da Primavera

A 18 de março, entre as 14h30 e as 22h00, celebra-se a Primavera das Laranjeiras, uma Primavera cultural que une o Estúdio 13, o espaço vaga, a Fendatelier e a Premissa Híbrida – quatro espaços localizados no Bairro das Laranjeiras, em Ponta Delgada. Pensado para diferentes públicos, o ‘Laranjeiras em Flor’ entrelaça as linhas de programação de cada espaço para, a partir de uma só narrativa, polinizar o bairro e explorar a nossa relação com outros seres.



Das 14h30 às 19h00, é desenvolvida a oficina ‘Gomo a Gomo’, que convida crianças (dos 4 aos 12 anos) a percorrer o Bairro das Laranjeiras e estes quatro espaços, com atividades de movimento, aventura e pintura.



Entre as 19h00 e as 22h00, o evento concentra-se na Rua do Laureano. O artista Luís Brum inaugura, na Fendatelier, a exposição ‘Um balanço sobre Pedro’, uma relação-ensaio sobre o animismo e a transmissão de energia. E a noite prossegue com a festa ‘Vai dar Laranjada’, no espaço da Premissa Híbrida, com jogos, escalada e DJ set de Tigra.



A oficina ‘Gomo a Gomo’ tem o valor de 3€ (criança + adulto), e as inscrições devem ser feitas previamente através de [email protected] As entradas na exposição e festa são gratuitas.