Investimento no turismo dos Açores motiva guia direcionado para o mercado americano

Os Açores vão ter um guia de investidor no turismo direcionado para o mercado norte-americano, do docente universitário Gualter Couto, que será lançado na quinta-feira em Ponta Delgada, em São Miguel.

O autor do livro “Azores: an investor’s guide to sustainable tourism” - “Açores: guia do investidor para o turismo sustentável”, com edição bilingue, referiu à agência Lusa que o projeto surge na sequência da iniciativa da operadora aérea norte-americana Delta Airlines de passar a ligar Nova Iorque e os Açores, o que aconteceu no verão deste ano e vai voltar a ocorrer em 2019.

Gualter Couto, professor da Universidade dos Açores, declarou que se apercebeu da “oportunidade de olhar para um dos maiores mercados emissores de turismo em termos globais” e gerar um documento que forneça informação a potenciais investidores dos Estados Unidos que apostem nos Açores, “ajudando-se à captação do investimento externo” face às oportunidades de investimento da região.

“A perspetiva não é concorrer com os que já cá estão, mas sim de desenvolver o produto para captar mais turistas dos Estados Unidos”, afirmou o docente universitário, destacando as mais-valias dos Açores em termos de turismo sustentável, devido à sua paisagem natural.

O Governo Regional pretende certificar os Açores como "Destino Sustentável” através do programa do Global Sustainable Tourism Council, o que, a materializar-se, será inédito ao nível dos arquipélagos.

A região, nos últimos anos, tem vindo a ser distinguida com prémios e reconhecimentos internacionais, entre os quais está a eleição como o Melhor Destino Sustentável do Atlântico, atribuído pela Green Destinations, em 2018.

Para Gualter Couto, o potencial investidor, quando confrontado com o guia, vai ter acesso a informações como a importância do turismo sustentável em termos internacionais e a relevância dos Açores neste capítulo, o que faz com que se gerem “várias oportunidades” de investimento.

No guia do investidor é feita uma caraterização da evolução do setor do turismo nos Açores, “sobretudo desde a liberalização do espaço aéreo”, apresentando-se ainda um capítulo sobre o "ambiente de negócios" que se vive nos Açores, numa época de desenvolvimento turístico.

O guia é promovido pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) em parceria com a consultora Fundo de Maneio.

O lançamento do livro terá lugar na Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada e contempla o debate "Os desafios do turismo sustentável para o futuro dos Açores".