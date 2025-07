Luís Cabral voltou a impor-se na Lagoa e fechou com “chave de ouro” a Taça Skoda JHOrnelas, em ciclismo de estrada.

Na quinta e última etapa da prova, que se disputou no passado dia 29 de junho, o atleta que compete a título individual realizou novamente um percurso irrepreensível e foi o mais rápido, completando o trajeto em 1 hora (h) 39 minutos (m) e 46 segundos (s).

Com partida e chegada instaladas na Avenida da Ciência, on tecnoparque de Lagoa, alinharam 27 ciclistas para a corrida principal (64,4 quilómetros), que consistiu em quatro voltas a um circuito exigente, já testado no campeonato regional de estrada, em 2024.

Com um grande equilíbrio a marcar a primeira volta, foi na segunda que se deu a movimentação decisiva, com um “ataque” protagonizado por Luís Cabral, David Morais (Pedro MiguelDinâmica) e José Afonso (Bike Mais), que isolaram-se na frente, seguindo-se atrás um grupo perseguidor composto por cinco ciclistas - MiguelCarvalho e Pierre Melo (Bike Mais), Romeu Sousa e Milton Resendes (Pedro MiguelDinâmica) e Tiago Furna (Fotinhas Activa/Promotora).

O trio da frente distanciava-se progressivamente e a disputa pela vitória ficou restrita aos três atletas da frente, sendo que, já nos quilómetros finais, Luís Cabral conseguiu “fugir” dos seus companheiros de fuga e cortou a meta isolado, batendo a concorrência de David Morais (a 11 segundos do vencedor) e de JoséAfonso (a 44s).

MiguelCarvalho foi o vencedor do sprint do grupo perseguidor e, com isso, assegurou o segundo lugar geral da Taça, com 466 pontos, ficando o pódio à geral completo com Romeu Sousa (451), numa prova que foi dominada, do início ao fim, por LuísCabral, que totalizou 575 pontos.

No escalão feminino, Séfora Ferreira (individual) venceu destacada, completando o percurso em 1h40m45s, com Andrea Costa (CDASJ/Cycling’ Team/Município de Albufeira) a terminar a 8m28. No entanto, o triunfo na Lagoa foi insuficiente para a Séfora Ferreira (140 pontos) subir ao primeiro lugar, ocupado por Andrea Costa (155 pontos).

No paraciclismo, Luís Freitas competiu sozinho na última etapa e venceu, confirmando também a conquista da Taça na respetiva categoria, sendo que, em termos coletivos, a vitória sorriu à Bike Mais, que superou a Pedro Miguel Dinâmica e a TZRAZORES Cycling, equipas que completaram o pódio coletivo.