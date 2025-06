Segundo uma nota publicada na página oficial da autarquia da Ribeira Grande, em São Miguel, o desfile de marchas inicia-se às 20:00.

A edição de 2025 conta com 12 marchas, acompanhadas por filarmónicas, com um total de 1.500 participantes, num desfile que mantém o percurso habitual e será transmitido em direto através do perfil do município na rede social Facebook, a partir das 20:30 locais.