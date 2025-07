Juíza recusa requerimento de Sócrates para suspender o julgamento

O advogado do ex-primeiro-ministro, Pedro Delille, que está acusado de 22 crimes, considerou que o julgamento deveria ser suspenso até existir uma decisão relativa aos dois requerimentos apresentados na quarta-feira, sobre a recusa da juíza que preside ao coletivo e ao procurador-geral da República, Amadeu Guerra. “Entende o tribunal que a apresentação do pedido de recusa não impede o julgamento”, disse a juíza Susana Seca, que advertiu ainda o advogado de José Sócrates para não confundir fundamentação de requerimentos com exposições introdutórias. “Não pode [o tribunal] compactuar com estratégias processuais para entorpecer o andamento do julgamento”, acrescentou. Perante a recusa da juíza, o advogado Pedro Delille repetiu várias vezes que “a audiência ainda não começou”, tendo, no entanto, o Ministério Público, pela palavra do procurador Rui Real, adiantado que o coletivo deve avançar com a sessão de julgamento. "Relativamente à questão relacionada com o facto de estarmos em audiência, não só o tribunal a declarou aberta, como decorre da sistematização do Código de Processo Penal que o julgamento se inicia com os atos preliminares", acrescentou a juíza Susana Seca. Onze anos após a detenção de José Sócrates no aeroporto de Lisboa, o julgamento da Operação Marquês teve início esta quinta-feira, leva a tribunal o ex-primeiro-ministro e mais 20 arguidos e conta com mais de 650 testemunhas. Estão em causa 117 crimes, incluindo corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal, pelos quais serão julgados os 21 arguidos neste processo. Para já, estão marcadas 53 sessões que se estendem até ao final deste ano, devendo no futuro ser feita a marcação das seguintes e, durante este julgamento serão ouvidas 225 testemunhas chamadas pelo Ministério Público e cerca de 20 chamadas pela defesa de cada um dos 21 arguidos.