Bandeira a meia haste, camisolas e flores junto a Anfield Road

Junto ao portão com a inscrição “You’ll never walk alone” [Nunca caminharás sozinho] – frase emblemática do clube -, têm sido colocadas lembranças em homenagem ao internacional português, que hoje morreu, aos 28 anos.

A imprensa inglesa tem divulgado algumas imagens de adeptos, abraçados, em contemplação, junto ao estádio, bem como várias coroas de flores, com mensagens sobre o avançado, cachecóis, camisolas com o nome e com o número 20, o que Diogo Jota envergava.

“Obrigada por tudo, Diogo. Descansa companheiro”, “O rapaz de Portugal”, “RIP Diogo”, “Oh, ele veste o número 20. RIP Diogo, YNWA. Para sempre, red”, são algumas das muitas inscrições que os adeptos têm deixado em Anfield Road.

O Liverpool, clube de Diogo Jota, manifestou mais cedo estar “destruído” com a morte do internacional português e que não fará, de momento, mais comentários, em respeito à privacidade da família do jogador e do seu irmão André Silva, que também morreu no acidente de viação hoje de madrugada, em Espanha.

Diogo Jota, de 28 anos, era jogador do Liverpool, que representava há cinco épocas e no qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga.

Na seleção portuguesa, Diogo Jota somou 49 internacionalizações, tendo conquistado duas Ligas das Nações.

Depois da formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, o avançado representou por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, sendo depois cedido ao Wolverhampton, no qual esteve três temporadas.