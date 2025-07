Governo açoriano responsabiliza SATA pelo atraso na entrega das contas ao parlamento

“É um atraso. Não há nada de novo. As contas já estão publicadas. Só não foram foi entregues. Na verdade, é um atraso. Eu, obviamente, responsabilizo o conselho de administração da SATA, que tem de justificar e agir para fazer a sua apresentação”, afirmou José Manuel Bolieiro aos jornalistas, durante a visita estatutária a Santa Maria.

As contas do primeiro trimestre de 2025 da SATA não foram entregues na Assembleia Regional, tal como prevê a legislação para as empresas do setor público empresarial.

Bolieiro justificou o atraso com o processo de privatização da Azores Airlines e adiantou que a situação vai ser resolvida nas "próximas semanas".

“Elas [as contas] são públicas. Não há alteração nenhuma. Não há nenhum problema de transparência, nem de conhecimento das mesmas. Há apenas esse formalismo da entrega que, de facto, ultrapassou o prazo”, afirmou.

O Decreto Legislativo Regional n.º 25/2011/A, de 28 de outubro, que estabelece o regime de informação e de apresentação das contas das empresas integradas no setor público empresarial dos Açores, obriga o Governo Regional a remeter informação ao parlamento açoriano.

O presidente do executivo açoriano foi também questionado pela denúncia da Cimentaçor ao contrato de abastecimento de cimento à região.

“Vamos ouvir a parte relativamente a isso. Os tempos são outros. Acompanhámos as dinâmicas dos tempos. A economia dos Açores está pujante. Vamos avaliar. Vamos saber os argumentários”, assinalou o presidente do governo açoriano.

A 30 de junho, a Antena 1/Açores revelou que a empresa Cimentaçor notificou os clientes que a partir de 01 de agosto vai deixar de assumir a distribuição de cimento, terminando com o preço unificado.