Ameaças de bomba obrigam Canadá a suspender parte do tráfego aéreo

A agência de transporte aéreo do Canadá, a Nav Canada, avançou, em comunicado, que as ameaças de bomba obrigaram à evacuação de várias instalações e à suspensão do tráfego aéreo nos aeroportos afetados.

“No início desta manhã, a Nav Canada foi informada sobre ameaças de bomba que afetaram instalações em Otava, Montreal, Edmonton, Winnipeg, Calgary e Vancouver. Os funcionários nos locais afetados estão em segurança e foi implementado um bloqueio temporário em terra nos aeroportos relevantes”, explicou a agência.

Pouco depois de anunciar a situação, a Nav Canada informou que o serviço estava a ser “retomado gradualmente”, mas também alertou os passageiros para os atrasos nos voos.

O Toronto Pearson, o maior aeroporto do Canadá e um dos mais importantes da América do Norte, não foi afetado pelas ameaças, que estão a ser investigadas pelas autoridades.