Açores criam estrutura para avaliar impacto do Plano para Inclusão Social e Cidadania

“Considerado este um assunto muito importante para a Região Autónoma dos Açores, o Governo Regional deliberou hoje a criação de uma estrutura de missão que fará naturalmente todo o acompanhamento deste plano”, destacou aos jornalistas a secretária da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, durante a visita estatutária à ilha de Santa Maria.

A resolução que cria a Estrutura de Missão para a implementação e coordenação do Plano Regional para a Inclusão Social e a Cidadania (PRISC) 2025-2028 foi aprovada hoje na reunião do Conselho do Governo Regional.

De acordo com a secretária regional, a estrutura de missão vai ter a responsabilidade de coordenar com os vários departamentos a “execução das medidas”, bem como realizar as avaliações intermédias das políticas que têm como um dos objetivos a redução da pobreza.

“A estrutura de missão terá responsabilidade de fazer avaliações intermédias do plano, para saber se as medidas implementadas estão a ser consequentes”, detalhou.

A estrutura vai ser coordenada pela psicóloga Solange Ponte, que vai ser o “único elemento externo” do Governo Regional no organismo.

O Conselho do Governo Regional aprovou, também, alterações ao regulamento que apoia a compra de sementes de milho e sorgo para a produção de forragem ou milho grão referente a 2024.

Na sexta-feira, foi anunciada a aprovação do PRISC, com o qual o Governo Regional pretende reduzir a taxa e o risco de pobreza na região.

Segundo disse então o secretário dos Assuntos Parlamentares, Paulo Estêvão, o objetivo geral do PRISC é “diminuir a pobreza monetária em 40% na Região Autónoma dos Açores de 2025 a 2028, com uma redução anual de 10%“.

O PRISC tem cinco dimensões estratégicas: rendimento, educação e formação, trabalho, habitação e saúde.