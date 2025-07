A Câmara Municipal de Ponta Delgada reabriu a Alameda Duque de Bragança, popularmente conhecida como Relvão, após uma intervenção que visou “garantir todas as condições de segurança aos utilizadores desta zona verde” da cidade.

Em comunicado, Pedro NascimentoCabral avançou que “esta foi uma intervenção importante e necessária, que exigiu a realização de um estudo amplo sobre o estado de saúde das árvores existentes neste espaço de contemplação e lazer”.

Conforme o responsável autárquico, o trabalho foi feito em complemento com a Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e que, mais tarde, necessitou da contratação de uma empresa especializada.

“A Câmara Municipal promoveu as medidas necessárias para devolver o Relvão aos cidadãos com a garantia que estavam asseguradas todas as condições de segurança”, prosseguiu, salientando que “desta ação, no total, tiveram de ser abatidas as árvores que constituíam um risco para a população, por se encontrarem, segundo os especialistas, débeis e decrépitas”.

“Aproveitado esta interrupção indispensável, realizamos também obras de requalificação e manutenção deste recinto, com a substituição de bancos e papeleira, trabalhos de reparação de iluminação e pintura, conferindo a este local as condições ideais para receber os jovens universitários, os praticantes de desporto, as nossas famílias e apopulação no geral para momentos de convívio e confraternização”, vincou o presidente da autarquia, citado em nota de imprensa.

Pedro Nascimento Cabral anunciou ainda que “em colaboração com a Junta de Freguesia de São Pedro, quisemos garantir que todos possam desfrutar deste maravilhoso espaço no concelho de Ponta Delgada, com a sua abertura diária para uma plena utilização em toda a sua dimensão”.

“A reabertura do Relvão é apenas mais um importante passo para a autarquia de Ponta Delgada, que pretende através do conselho municipal do ambiente, que irá ser criando, aconselhar-se e saber de que forma pode aprimorar ainda mais este recinto ao serviço dos cidadãos, sem que este perca a sua identidade”, acrescentou.

Refira-se que o município de Ponta Delgada tem cerca de 57 hectares de áreas de jardins e espaços verdes, contando com mais de oito mil árvores plantadas em espaços públicos municipais. Nos últimos três anos, “adquiriu-se e plantou-se 4078 árvores, beneficiando diversas áreas verdes espalhadas por todo o concelho”, é realçado na nota.