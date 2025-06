Festival Música no Colégio regressa a Ponta Delgada

O festival, promovido pelo Coral de São José, “apresenta uma programação eclética que percorre diversos estilos musicais - do clássico ao tradicional, do erudito ao ligeiro -, envolvendo artistas e entidades culturais regionais e nacionais”, segundo a organização.

O XIII Festival Música no Colégio arranca em 03 de julho com a Noite Filarmonia, onde será apresentado o espetáculo Comfortably Simphonic - Pink Floyd. No dia seguinte terá lugar a Noite de Ópera (com o projeto nacional Os Três Barítonos: Diogo Pavarotti, Plácido Merino e André Carreras). Para 05 de julho está agendado o espetáculo “Cantar Açores: do Terreiro ao Palco” (protagonizado por Raquel Dutra) e, no dia 06 de julho, terá lugar a Noite de Zarzuela (dedicada ao género lírico espanhol que combina elementos da ópera com o quotidiano popular).