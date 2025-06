Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Praia da Vitória com portas fechadas

De acordo com o Partido Socialista, o motivo do encerramento da associação deve-se à ausência de um assistente técnico, situação esta que já se arrasta desde o dia 01 de abril do presente ano, “apesar das várias insistências da própria Comissão, bem como dos Vereadores do Partido Socialista, para se debelar esta situação”, afirma o comunicado publicado nas redes sociais.



“Agrava esta situação, o facto de ter sido este executivo camarário que decidiu, unilateralmente, a retirada do anterior colaborador (com um desempenho de excelência, importa destacar), contra a vontade do próprio, bem como da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, tendo prescindido dos seus serviços.”, lê-se.



O Partido Socialista da Praia da Vitória define o acontecimento “como mais um exemplo da péssima gestão de recursos humanos, por parte do atual executivo camarário, onde a autoapregoada reestruturação foi realizada sem critério, sem sensibilidade e sem qualquer visão de futuro para o Concelho, onde os resultados são péssimos e estão bem à vista de todos.”.



O partido apelou ao executivo municipal da Praia da Vitória para que assuma, de forma definitiva, as suas responsabilidades para com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, procedendo à designação urgente de um assistente técnico.



Segundo o PS, esta nomeação é essencial para que a Comissão possa retomar plenamente a sua atividade, continuando, apesar das atuais limitações, o trabalho considerado fundamental na defesa dos direitos das crianças e jovens do concelho.