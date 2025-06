Pedro Sampaio, Ornatos Violeta e Taxi confirmados no festival Bliss Vibes

Em nota de imprensa, a organização adianta que entre os destaques do cartaz deste ano estão Pedro Sampaio, "sensação brasileira que tem conquistado os palcos com os seus 'hits' contagiantes", os "icónicos" Ornatos Violeta, uma das bandas "mais marcantes" do panorama musical português.

Richie Campbell, "figura incontornável" do reggae e R&B em Portugal e ainda Taxi, "a mítica banda portuguesa", autora de hits como “Chiclete” e “Cairo”, são outros dos nomes confirmados para a edição de 2025 do festival Bliss Vibes, segundo a organização.

O cartaz completa-se com nomes como Mizzy Miles, Para Sempre Marco, Funil & Abelhinha, Retro Grooves, Choppers, Poco e uma Welcome Session com curadoria de Just Chapters.

"Num alinhamento de diferentes estilos e gerações, criando uma programação eclética que promete agradar a todos os públicos, o festival reforça assim a sua missão de celebrar a diversidade musical num cenário natural único, entre o mar e a montanha dos Açores", sublinha a organização.