Preços do gasóleo e do gás butano com ligeira descida em julho

Pelo quarto mês consecutivo, há uma descida no preço do gasóleo nos Açores, ainda que em julho possa não ter grande impacto no valor pago pelo consumidor, já que a redução não chega a um cêntimo por litro.

O preço do gás butano, que também baixa há quatro meses, regista uma redução de 1,2 cêntimos por quilo, a partir de 01 de julho.

O executivo açoriano justifica o ajustamento no preço máximo de venda ao público com as “recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos”.

Em julho, o gasóleo nos Açores passa a custar 1,398 euros por litro, menos 0,4 cêntimos do que no mês anterior.

Entre maio e junho, o combustível tinha registado uma redução de 10,4 cêntimos por litro.

Depois de uma ligeira descida (0,6 cêntimos) em junho, o preço da gasolina nos Açores volta a estabilizar, mantendo-se nos 1,574 euros por litro, em julho.

Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas, definido noutro despacho, baixa 0,4 cêntimos por litro em julho.

O gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura passa a custar 1,027 euros por litro, enquanto o preço do gasóleo colorido e marcado consumido na pesca é fixado em 0,837 euros por litro.

O preço do gás butano, que passou a ter atualizações mensais em janeiro, com uma nova fórmula de cálculo, regista uma descida de 1,2 cêntimos por quilo em julho (1,3 no caso do vendido a granel).

Depois de uma subida acentuada no início do ano, o preço do gás butano baixou 26,4 cêntimos por quilo entre maio e junho.

O gás butano vendido ao público, no estabelecimento do revendedor, em garrafas de 26 litros ou mais, passa a custar 1,619 euros por quilo e o vendido em garrafas de 24 litros, construídas em materiais leves (até oito quilos de vasilhame), 1,815 euros por quilo.

O gás butano canalizado custa 1,619 euros por quilo e o gás butano a granel 1,216 euros por quilo.

Os preços máximos dos produtos petrolíferos e energéticos nos Açores são "alterados no dia 01 de cada mês e nos montantes equivalentes à variação do valor do Preço Europa (PE) mensal".

Em dezembro, o executivo açoriano aumentou o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) em 9,8 cêntimos por litro na gasolina e 5,8 cêntimos por litro no gasóleo.

São agora cobrados 59 cêntimos de ISP por litro no caso da gasolina e 40 cêntimos no caso do gasóleo.

Em 05 de junho, o executivo açoriano já tinha aumentado a taxa ISP em 2,7 cêntimos por litro na gasolina e 10 cêntimos no gasóleo.

O mesmo aconteceu em março de 2023, em que o ISP subiu 10 cêntimos nos Açores nos dois combustíveis.

O imposto tinha baixado, na região, nove cêntimos na gasolina e 11,3 cêntimos no gasóleo, em agosto de 2022, depois de ter registado também reduções em novembro de 2021 e abril de 2022.