Lar residencial na ilha de Santa Maria vai custar 1,9 ME e deverá ficar pronto em 2026

Após a cerimónia de lançamento da primeira pedra, o presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro destacou que aquela estrutura vai acolher 21 utentes e libertar espaço na atual Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) da ilha.

“Vai dar respostas às necessidades no âmbito de uma solidariedade intergeracional. Vendo que a nossa demografia está cada vez mais com um processo de envelhecimento, estas respostas sociais vão ser cada vez mais necessárias nos Açores”, afirmou aos jornalistas.

Bolieiro realçou o investimento de 1,9 milhões de euros na construção daquele lar, que deverá ficar pronto em menos de dois anos.

“Temos 420 dias de execução. É menos de dois anos. Espero bem que daqui a um ano e poucos meses estejamos a ver a capacidade de resposta para os utentes”, reforçou.

Já em 18 de dezembro de 2023, o presidente do Governo dos Açores considerou que o novo lar residencial da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto “corresponde a uma ambição” que garantirá mais oferta para idosos.

Naquela altura, o projeto de Lar Residencial encontrava-se orçado em cerca de 1,8 milhões de euros, sendo que a Santa Casa da Misericórdia - que desenvolve a sua ação nas áreas da infância, juventude, deficientes, idosos, famílias e comunidade – possui uma capacidade instalada de 311 lugares com uma frequência de 274 utentes, ou seja, uma taxa de utilização de 88%.

O Governo dos Açores terminou hoje uma visita estatutária à ilha de Santa Maria.

Segundo o Estatuto dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada.