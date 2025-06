Quarta temporada do projeto "Música no Forte" abre com Bruno Rosa

"Música no Forte" é um projeto da associação MiratecArts com a Câmara Municipal das Lajes do Pico e apoio da Direção Regional da Cultura. A entrada é livre e acontece ao pôr-do-sol, aos domingos de verão, no Forte de Santa Catarina.

Natural de São João, das Lajes do Pico, Bruno Rosa atua no domingo, às 19:30 locais, no Forte de Santa Catarina, acompanhado pela sua banda - João Silveira, João Fontes, Mário Maciel e Helena Sequeira. A nova música é apresentada em preparação para o seu álbum "Novo Porto", informou a MiratecArts, em nota de imprensa.