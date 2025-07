Lagoa investe em segurança rodoviária em várias freguesias

Segundo nota da autarquia, foram realizadas obras de pavimentação na freguesia do Cabouco, nomeadamente na rua dos Forais; na zona junto ao cemitério, na Estrada de Portugal e das Comunidades; no bairro D.ª Maria Joana Faria e Maia e na rua do Tanque.

Na freguesia da Ribeira Chã, os trabalhos decorreram na rua do Cemitério. Já na freguesia de Santa Cruz, foi melhorada a rua José Moniz, e no Rosário a rua Dr. José Pereira Botelho.

Atualmente, decorrem melhorias de pavimentação na Estrada de Portugal e das Comunidades e na Estrada da Chã do Rego D’Água, no Cabouco, onde serão também aplicadas novas marcações de eixos rodoviários.

A autarquia refere ainda a colocação de várias almofadas dissuasoras de velocidade em diferentes freguesias, incluindo Cabouco, Rosário, Santa Cruz e Vila de Água de Pau.