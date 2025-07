PS/Açores pede debate de urgência sobre "entraves" à coesão

Segundo o PS, o grupo parlamentar do PS/Açores deu entrada, na quarta-feira, com o pedido para agendamento do debate de urgência, no período legislativo de julho, para discutir os desafios e os bloqueios que comprometem a Coesão Económica, Social e Territorial da Região.

"Há sinais preocupantes que exigem respostas concretas e imediatas. O PS/Açores não pode ficar indiferente à forma como o atual Governo está a pôr em causa a coesão dos Açores, com impacto direto nas famílias, nas empresas e nas instituições locais", justifica a presidente do grupo parlamentar do PS/Açores, Andreia Cardoso, citada em comunicado do partido.

Entre as preocupações dos socialistas estão "as dificuldades crescentes" no acesso ao transporte de mercadorias essenciais, os custos acrescidos para os setores produtivos e "o incumprimento de compromissos com agricultores, pescadores e associações locais".

O PS/Açores sublinha que esta situação "não pode continuar a ser ignorada", considerando fundamental que o parlamento debata, de "forma transparente, os entraves à coesão e as consequências" para o futuro do arquipélago açoriano.

Andreia Cardoso sustenta que a coesão dos Açores "é uma prioridade e exige ação política firme e responsável", criticando as políticas do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM).