Depois de Monique Pereira e Sofia Ferreira, o clube anunciou na passada quarta-feira a renovação da jogadora de 19 anos por mais uma temporada.

Contratada ao Clube Desportivo Escolar Francisco Franco, em 2023/24, a poste portuguesa somou 24 jogos ao serviço das “verdes” de Ponta Delgada, apresentando uma média de 6.2 pontos, 4.8 ressaltos e uma assistência por jogo.

Através de uma nota partilhada nas redes sociais, o “Sportiva” afirmou que Rita Rodrigues, com os seus 1,87 metros de altura, é uma jogadora com “grande margem de crescimento”, esperando que este ano possa “contribuir cada vez mais para o sucesso coletivo da equipa”.

Já a jogadora de 19 anos mostrou-se “pronta” para os desafios que a nova época apresentará.

“Muito feliz por renovar com este grande clube. Estou pronta para enfrentar os desafios desta nova época e conto com o apoio dos adeptos”, afirmou Rita Rodrigues, que fez a sua formação no Montijo Basket Associação, Casa doBenfica do Montijo e GDESSA, tendo também representado a seleção nacional nos escalões de Sub-16, Sub-18 e Sub-20.