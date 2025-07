Festival Lagoa Tech promove cultura científica e tecnológica

Promovido pela Câmara Municipal da Lagoa, em São Miguel, a iniciativa, que decorre pela segunda vez, tem consolidado "o potencial científico e tecnológico da cidade" e visa "mobilizar os jovens, através da tecnologia e dos videojogos", segundo o presidente da autarquia, Frederico Sousa, citado em nota de imprensa.

O evento decorre no auditório Ferreira da Silva, na Vila de Água de Pau, no primeiro dia das 17:00 às 22:00 e nos dias seguintes das 14:00 às 22:00 locais e é dividido por três zonas, havendo ainda workshops de Robótica e Impressão 3D, em parceria com a Expolab, e dois torneios.