Jardim Botânico José do Canto celebra Dia Aberto

Anualmente, no primeiro domingo de julho, a Fundação do Jardim José do Canto abre as portas do Jardim Botânico à população, promovendo várias atividades, algumas das quais sujeitas a inscrições, havendo ainda uma feira de plantas, para venda, pintura de desenhos, com a temática relacionada com a natureza, visitas guiadas e um momento musical com Rita Costa Medeiros, que irá apresentar um concerto acústico com temas do seu novo álbum, em estreia nos Açores, segundo nota divulgada.



Localizado na ilha de São Miguel, o jardim é imóvel de interesse público desde 1995 e está inscrito no Botanic Gardens Conservation Secretariat, organismo da UNESCO, e figura no seu Guia Mundial dos Jardins Botânicos, é membro da Associação dos Jardins Históricos e está incluído na Rota Europeia dos Jardins Históricos, adianta a Fundação do Jardim José do Canto, proprietária do espaço.