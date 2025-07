A Cimentaçor vai deixar de assegurar o abastecimento de cimento à Região Autónoma dos Açores, depois de não ter chegado a acordo com o Governo Regional. A decisão, avançada em primeira mão pela Antena 1 Açores, poderá agravar os custos de construção no arquipélago, caso o executivo de coligação PSD/CDS/PPM não chegue a acordo com a cimenteira.

Segundo a rádio pública regional, a Cimentaçor informou os seus clientes que, a partir de 1 de agosto, deixa de assumir a distribuição de cimento no arquipélago. Se em São Miguel e na Terceira os clientes poderão ser abastecidos na moagem das Murtas e no terminal da Praia da Vitória, respetivamente, nas restantes ilhas terá de ser o cliente a custear o transporte.

A Antena 1 Açores revela, ainda, que o processo de negociação com o Governo Regional para assegurar preço único em todas as ilhas dos Açores falhou, com a empresa a afirmar, ainda, que ainda não recebeu qualquer resposta por parte do executivo à proposta apresentada em novembro. Razões pelas quais a Cimentaçor decidiu denunciar o contrato com o Governo Regional.

Questionada pelos jornalistas à margem do voo inaugural da Binter entre Tenerife e Ponta Delgada, a secretária regional do Turismo, Infraestruturas e Transportes explicou que é as Finanças quem tem a responsabilidade de negociar os contratos e preços com a Cimentaçor.

O Açoriano Oriental pediu uma reação a Duarte Freitas, mas o governante com a tutela das Finanças entendeu “não prestar comentários”.



Obras públicas “não estão em risco”

Com um possível agravamento do custo do cimento na Região, poderão estar as obras públicas em risco?Ainda para mais, numa altura crucial para a execução do PRR? Segundo Berta Cabral, tal não se coloca.

“Não põe em causa nenhuma obra pública a decorrer na região. As obras públicas têm uma dimensão tal que elas próprias têm o seu próprio aprovisionamento e portanto não estamos preocupados com isso. A questão do abastecimento eu julgo que estará a ser acautelado pela Secretaria Regional das Finanças”, afirmou.



Venda e produção de cimento em baixa

De acordo com os dados do Serviço Regional de Estatística dos Açores, tanto a venda como a produção de cimento na Região está abaixo do registado no ano passado.

O acumulado homólogo de janeiro a maio para a venda é de 55 toneladas este ano, menos 3,8 toneladas que em 2024; enquanto na produção a diferença é ainda superior:52,5 toneladas em 2025, menos 5,4 que no ano passado.