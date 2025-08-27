IL apresenta-se pela primeira vez à Ribeira Grande nas autárquicas

A Iniciativa Liberal (IL) apresentou oficialmente a sua primeira candidatura à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal da Ribeira Grande, entregando as listas no Tribunal da Comarca.

O Engenheiro de Telecomunicações César Pimentel lidera a lista à Câmara Municipal, enquanto o estudante Duarte Travassos encabeça a lista à Assembleia Municipal.

Segundo a nota de imprensa enviada à redação, com 90% de independentes nas listas à Câmara, Assembleia Municipal e Junta de Freguesia do Pico da Pedra – sendo apenas César Pimentel o único militante do partido – a IL propõe-se a oferecer aos munícipes “uma alternativa baseada na transparência, na eficiência e na defesa da liberdade individual, apostando em políticas que promovam o desenvolvimento económico, a boa gestão dos recursos e a qualidade de vida da população”.

A lista à Câmara Municipal integra, além de César Pimentel, Mónica Figueiredo, Duarte Travassos, Sílvia Pimentel, Fábio Pinto, Lucília Pereira, Cristina Cabral, Márcio Sousa, Sancha Cordeiro e Cheila Martins.

A lista à Assembleia Municipal é composta pelos mesmos candidatos, com a exceção de César Pimentel e incluí ainda mais 18 cidadãos.

Citado em nota de imprensa, César Pimentel, que será também candidato à Assembleia de Freguesia do Pico da Pedra, reforça “o compromisso da Iniciativa Liberal com a proximidade e a representação efetiva dos cidadãos em todos os níveis da governação local”.

Por fim, Hugo Almeida, Coordenador Regional da IL/Açores, afirmou que a IL apresenta-se, pela primeira vez, a estas eleições na Ribeira Grande, com a convicção de que “é possível transformar a gestão autárquica, através de políticas liberais responsáveis, que incentivem a participação cívica, a descentralização e o crescimento económico sustentável”.

