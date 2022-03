Pelo segundo ano consecutivo e devido à pandemia de Covid-19, a festa de Natal do GAP será do lado de fora do Serviço de Pediatria, em que as crianças poderão assistir através das janelas da pediatria.



Este ano, irão animar as crianças, o 9 Circos - Associação de Artes Circenses dos Açores, o Conservatório Regional dos Açores/Escola dos Milagres, nos Arrifes e o Colégio do Castanheiro.