Presidente turco acusa PM israelita de transformar região num banho de sangue

"Não podemos abandonar a causa palestiniana e nem permanecer em silêncio enquanto Netanyahu e o seu Governo transformam a nossa região num banho de sangue", afirmou o Presidente turco sobre o primeiro-ministro israelita.

O Presidente turco está no Azerbaijão para participar na 17ª Cimeira da Organização de Cooperação Económica (OCE), na cidade de Khankendi, e dedicou parte da sua primeira intervenção a condenar mais uma vez as "políticas agressivas de Israel" que "ameaçam a paz e a estabilidade em toda a região" do Médio Oriente.

Erdogan afirmou que a intenção final dos ataques regionais lançados por Israel é "forçar o povo palestiniano a ajoelhar-se" numa "política de subjugação".

"Continuaremos a falar a verdade com coragem e a manter-nos firmes ao lado dos oprimidos e contra os opressores", acrescentou o Presidente turco durante o seu discurso.

Israel iniciou a guerra na Faixa de Gaza após os ataques liderados pelo grupo islamita palestiniano Hamas ao território israelita em 07 de outubro de 2023. Mais de 1.200 pessoas morreram nestes ataques a Israel e cerca de 250 foram sequestradas. Em Gaza, a guerra contra o Hamas já matou mais de 57 mil pessoas.

Os israelitas também têm atacado o sul do Líbano, onde está o grupo xiita libanês Hezbollah, que apoia o Hamas. Outro alvo de ataques israelitas é a Síria e Israel também promoveu uma campanha de bombardeamentos, há algumas semanas, contra instalações nucleares do Irão.