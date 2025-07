Documentário “Mulheres do Mar – Açores” estreia no Faial e celebra profunda ligação com oceano

São cientistas, pescadoras, professoras, desportistas, artistas, advogadas, arquitetas, e tantas outras mulheres que partilham, com "emoção e dedicação, a sua relação com o oceano", adianta, em comunicado de imprensa, a produção do documentário, realizado no âmbito da Década das Nações Unidas da Ciência dos Oceanos para o Desenvolvimento Sustentável (2021–2030).

O projeto é uma iniciativa da ONGD portuguesa 'Help Images', reconhecido pela UNESCO, e foi desenvolvido ao longo de dois anos em todas as ilhas do arquipélago dos Açores.

Este projeto cinematográfico com 77 minutos dá continuidade à iniciativa internacional “Mulheres do Mar”.

De uma lista de mais de 900 mulheres de 29 países, nos Açores foram entrevistadas filmadas 71 mulheres em todas as nove ilhas.

Foram entrevistadas pela ONGD 'Help Images' 49 mulheres, entre pescadoras, cientistas, professoras, advogadas, arquitetas, artistas e outras profissionais.

Para além da dimensão profissional, o documentário é "um retrato íntimo e comovente" do papel feminino na preservação e valorização dos oceanos, lê-se no comunicado.

A iniciativa 'Mulheres do Mar' pretende promover o papel das mulheres na preservação e valorização dos oceanos, destacando "as suas vozes, memórias e contributos, muitas vezes desconhecidos e desvalorizados".

“Acredito que quando ouvirem a voz destas mulheres e sentirem a sua dedicação e amor pelo mar que abraça estas ilhas vão reconhecer o poder das suas palavras e mensagens para a proteção do oceano. Estávamos todas unidas pelo mote central do projeto – quem ama cuida, quem cuida ama – e as entrevistas e as filmagens transformaram-se em momentos íntimos de partilha de memórias, emoções e preocupações", destaca a realizadora, Raquel Clemente Martins, citada na nota.

Estes diálogos revelam uma perspetiva "única de ser mulher num mundo oceânico historicamente dominado por homens, oferecendo perceções valiosas sobre o caminho que percorreram e ainda enfrentam para superar desafios e quebrar barreiras", sublinha ainda.

A estreia de “Mulheres do Mar - Açores” marca o culminar de dois anos de trabalho dedicado ao projeto e acontece depois de Portugal ter ratificado o acordo sobre a conservação e utilização sustentável da diversidade biológica marinha das áreas além da jurisdição nacional, mais conhecido como Tratado do Alto Mar, negociado durante 15 anos, refere a 'Help Images'.

O documentário contou com o apoio financeiro do Governo dos Açores e com a colaboração de uma rede de parceiros e entidades regionais e autarquias.

Em maio foram também realizadas filmagens na Irlanda para o documentário “Mulheres do Mar – WinBig”, que terá estreia no início do próximo ano.