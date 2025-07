Fórum dedicado à transição digital do poder local

O evento é promovido pela Vice-presidência do Governo Regional dos Açores, através da Direção Regional das Comunicações e da Transição Digital, e decorre no âmbito da estratégia regional para a transição digital, visando promover "a discussão sobre os desafios e oportunidades da digitalização dos municípios e juntas de freguesia açorianos", adianta nota do executivo açoriano.

Pretende-se incentivar boas práticas quanto à otimização de serviços públicos, a partir do exemplo do Sistema de Incentivos à Modernização Administrativa do Poder Local (SIMA+Local).

Ao abrigo deste programa, financiado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, será concedido um apoio financeiro de 3,5 milhões de euros a 13 municípios e à Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores.