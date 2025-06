Lagoa promove Torneio Interfreguesias com muita “dinamização desportiva”

Na cerimónia de apresentação da próxima edição do torneio, que decorreu no passado dia 23 de junho, nos Paços de Concelho, na Lagoa, o município anunciou que o futsal irá “voltar a dinamizar desportivamente” todo o concelho.

Durante a sua intervenção, Nelson Santos, vice-presidente da CML, defendeu a ideia de que o Torneio Interfreguesias “anima os diversos polidesportivos municipais” e “mobiliza a comunidade em torno desta modalidade desportiva”, criando uma “união, espírito de fair play e um verdadeiro momento desportivo” entre todos os lagoenses, revelou a autarquia através de uma nota de imprensa.

Além disso, o vice-presidente destacou a “excelente parceria” que tem havido com todos os envolvidos na criação do torneio que tem como principais pilares o “fair play, a segurança e o bem-estar” de todos os participantes.

A quarta edição do Torneio Interfreguesias, que conta com o apoio da Associação de Futebol de Ponta Delgada e é homologado pela Federação Portuguesa de Futebol, terá a representação de todas as cinco freguesias do concelho (Água de Pau, Cabouco, Ribeira Chã, Rosário e Santa Cruz).

O torneio arranca já no próximo dia 2 julho e termina a 30 de julho, num total de cinco jornadas, com dois jogos cada, disputadas em cada uma das cinco freguesias lagoenses.