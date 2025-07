Museu lança catálogo da exposição "A ilha de Sam Nunca"

"A ilha de Sam Nunca" é uma exposição-instalação que ilustra "uma caminhada-périplo, em que, através da fotografia, a artista constrói uma narrativa sobre as ilhas açorianas, com imagens com "uma enorme carga dramática e psicológica, que falam sobre a força dos elementos da natureza, a fragmentação do território, a beleza, a crueza, as interações humanas e comunitárias — os rituais, as crenças, o sagrado", refere o Museu na sua página oficial, indicando que o lançamento ocorre às 18:30 locais, na igreja do Núcleo de Santo André.



A fotógrafa Andrea Santolaya fez o mestrado em Belas Artes na School of Visual Arts de Nova York. Tem retratado pequenas comunidades, "onde a intemporalidade se revela como ponto de encontro". Visitou pela primeira vez São Miguel em 2017, tendo sido convidada para uma residência artística no Pico do Refúgio, em Rabo de Peixe. É neste lugar que atualmente vive e trabalha, segundo explica o Museu Carlos Machado.