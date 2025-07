Polacos contestam saída de Paulo Henrique para o Marítimo

O clube polaco alega que a mesma foi consumada num contexto de rescisão unilateral de contrato, conforme informou, dia 2 de julho, numa publicação na sua página oficial de Facebook.

O Radomiak adiantou, ainda, que o caso será avaliado pelo seu departamento jurídico.

Por seu lado, Tiago Coelho, advogado do açoriano, defende que a decisão derivou de um “padrão prolongado de incumprimentos graves e prejudiciais por parte do clube (...), justificando (...) a rescisão imediata do contrato (...)”, algo que foi denunciado às entidades competentes, informou, em nota enviada à Lusa, a 2 de julho.

No documento, ressalva, contudo, que Paulo Henrique “[tudo] fez para continuar ao serviço” do Radomiak, e que está reconhecido aos seus adeptos.

Entretanto, o Marítimo, atual clube do defesa, já se demarcou de toda a situação. Citada pela Lusa, fonte oficial do emblema explicou que o atleta assinou como jogador livre. “Como o [Radomiak Radom alega], trata-se de uma rescisão unilateral”.