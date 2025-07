Atuais e antigos internacionais lusos despedem-se incrédulos

O futebolista português Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram hoje de madrugada, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.

Do capitão Cristiano Ronaldo a Pepe ou Vítor Baia, atuais e antigos internacionais lusos recorreram às redes sociais para lamentar a morte de Diogo Jota e do irmão, futebolista do Penafiel, da II Liga.

Diogo Jota esteve em junho ao serviço da seleção portuguesa que conquistou a Liga das Nações pela segunda vez. As partidas frente à Alemanha, nas meias-finais, e com a Espanha, na final, sempre como suplente utilizado, acabaram por ser as últimas (48.ª a e 49.ª) da vida do avançado, que tinha conquistado na época passada o campeonato inglês ao serviço do Liverpool.

“Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na seleção, ainda agora tinhas casado”, referiu Cristiano Ronaldo.

O antigo central Pepe, que abandonou o futebol depois do Euro2024, no qual partilhou balneário com Diogo Jota, como antes já tinha acontecido em tantas outras ocasiões, também manifestou tristeza para trágica notícia.

“Foi com enorme tristeza que recebi a notícia do falecimento do Diogo Jota e do seu irmão André. Uma perda prematura, dolorosa, que nos deixa a todos mais pobres — como colegas, como amigos e como amantes do futebol”, defendeu.

Já Rúben Neves, médio dos sauditas do Al Hilal e que foi colega de equipa nos ingleses do Wolverhampton, também reagiu: “Dizem que só perdemos as pessoas quando nos esquecêssemos delas. Eu nunca me vou esquecer de ti”.

Muitos internacionais lusos deixaram curtas mensagens ou fotografias a lamentar o sucedido, com a expressão “sem palavras” a ser muito utilizada, casos de Diogo Costa, Rui Silva, José Sá, Renato Veiga, Bruno Fernandes, Francisco Conceição, João Neves, Bruma ou Nuno Mendes, enquanto Rafael Leão e Gonçalo Inácio se despediram do “irmão Diogo Jota”.

As reações são muitas, com Pedro Gonçalves a endereçar condolências à família, enquanto Diogo Dalot considerou a notícia “devastadora”.

O jovem Rodrigo Mora, que esteve nos convocados da fase final da Liga das Nações, que Portugal conquistou, mas que ainda não se estreou na seleção principal, limitou-se a dizer: “Descansa em paz”.

Já Ricardo Horta, internacional luso e capitão do Sporting de Braga, colocou uma fotografia do casamento recente de Diogo Jota, em que esteve presente: “Há nove dias estávamos assim. Descansa em paz, Jotinha”.

Cédric Soares mostrou-se “chocado” com a morte do “colega, amigo, irmão”, considerando que o mundo ficou mais pobre, enquanto Éder, herói da conquista do Euro2016, se referiu a Diogo Jota como um exemplo.

“O Diogo foi sem dúvida um verdadeiro exemplo, não só para o mundo do futebol, mas para todos nós, pelo talento, pelos valores e pela forma como se entregava em tudo o que fazia. É muito difícil encontrar palavras num momento como este”, escreveu Éder, autor do golo na final frente à França, nas redes sociais.

Vítor Baia, histórico guarda-redes da seleção portuguesa e do FC Porto, referiu que está de “coração partido” com a morte do internacional luso.

“Perdemos um grande jogador, mas, acima de tudo, um ser humano especial. Que descanse em paz. Estará sempre connosco. Sentimentos à família!", frisou.

Diogo Jota era jogador do Liverpool, emblema que representava há cinco épocas e pelo qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do Championship, o segundo escalão inglês, com o Wolverhampton.

Depois da formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, o avançado representou por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, sendo depois cedido pelos espanhóis ao Wolverhampton, no qual esteve três temporadas.

Na seleção portuguesa, Diogo Jota, que casou recentemente com mãe dos seus três filhos, somou 49 internacionalizações, com 14 golos marcados, tendo conquistado duas edições da Ligas das Nações, a mais recente em junho deste ano.