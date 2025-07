O espaço irá funcionar em horário pós-escolar. O município tem atualmente em funcionamento um equipamento na Madalena e outro na Criação Velha, com perto de 70 crianças inscritas.

A presidente da Câmara da Madalena, Catarina Manito, citada numa nota divulgada pela autarquia, destacou a importância do equipamento para as crianças e no apoio às famílias.