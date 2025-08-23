Açoriano Oriental
    O presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, destacou nos Estados Unidos a fé, a tradição, a cultura e a partilha como “marcas maiores” da identidade açoriana no mundo.

    Hoje, 15:26
    Presidente do parlamento dos Açores enaltece papel da diáspora nos EUA

    Autor: Lusa

    Na abertura oficial das Grandes Festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra, em Fall River, nos Estados Unidos da América (EUA), Luís Garcia referiu que “este momento marca o início de dias de fé, de convívio e de união, que unem na tradição e, sobretudo, no sentimento de pertença comum aos Açores”.

    O líder do parlamento regional, citado em nota de imprensa, agradeceu a todos os açorianos e açor-descendentes pela forma como “mantêm viva a ligação à terra, com dedicação, emoção e autenticidade”.

    De acordo com o parlamento dos Açores, a deslocação aos EUA “reforça a ligação às comunidades açorianas na diáspora” e enaltece a “relevância cultural e social destas celebrações” que “constituem uma das maiores manifestações da identidade açoriana fora da região”.

