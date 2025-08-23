Presidente do parlamento dos Açores enaltece papel da diáspora nos EUA

Na abertura oficial das Grandes Festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra, em Fall River, nos Estados Unidos da América (EUA), Luís Garcia referiu que “este momento marca o início de dias de fé, de convívio e de união, que unem na tradição e, sobretudo, no sentimento de pertença comum aos Açores”.



O líder do parlamento regional, citado em nota de imprensa, agradeceu a todos os açorianos e açor-descendentes pela forma como “mantêm viva a ligação à terra, com dedicação, emoção e autenticidade”.



De acordo com o parlamento dos Açores, a deslocação aos EUA “reforça a ligação às comunidades açorianas na diáspora” e enaltece a “relevância cultural e social destas celebrações” que “constituem uma das maiores manifestações da identidade açoriana fora da região”.

