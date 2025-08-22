PS critica exclusão dos Açores do programa de substituição de eletrodomésticos a gás

Em comunicado, os socialistas lembram que aquele programa, lançado pelo Governo da República e financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, “só se aplica ao território nacional, deixando de fora os Açores”.

“O Governo Regional não pode ficar de braços cruzados perante mais uma exclusão que penaliza diretamente os açorianos”, criticou o deputado do PS na Assembleia Regional José Eduardo, citado na nota de imprensa.

O PS, que lidera a oposição nos Açores, exige respostas ao Governo Regional liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro.

“Queremos saber se o executivo de Bolieiro já confirmou junto do Governo da República a aplicação ou não deste programa na Região e, sobretudo, que diligências fez para defender os interesses das famílias açorianas”, reforçou José Eduardo.

O partido defende, também, que o Governo dos Açores deverá criar um programa de apoio com financiamento regional caso a região continua de fora do E-Lar.

“Não aceitaremos que os açorianos fiquem novamente para trás num apoio que devia ser para todo o território nacional. Exigimos respostas rápidas e soluções concretas que garantam a equidade no acesso a estes incentivos”, salientou o vice-presidente da bancada do PS/Açores.

No total, o orçamento do programa E-Lar pode atingir os 40 milhões de euros: 30 milhões do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e "um reforço de 10 milhões do Fundo Ambiental se a procura se justificar", segundo revelou a ministra do Ambiente em 05 de agosto.

Na ocasião, Graça Carvalho anunciou que quem pretende beneficiar de apoio para trocar fogões, fornos e esquentadores a gás por equipamentos elétricos com eficiência energética A vai poder candidatar-se a partir de 30 de setembro.

O valor máximo do apoio não poderá ultrapassar os 1.683 euros no caso de pessoas e famílias que tenham direito à tarifa social de energia e integrem o programa Bairros + Sustentáveis e os 1.100 no caso de quem tenha um contrato de fornecimento de eletricidade sem restrições.