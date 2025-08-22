Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Autárquicas
    Bruno Gonçalves candidata-se pelo PSD para abrir “novo ciclo” nas Lajes das Flores

    O presidente da Unidade de Saúde da Ilha das Flores, Bruno Gonçalves, é o candidato do PSD à Câmara das Lajes das Flores, nas eleições de outubro, para “abrir um novo ciclo” no concelho

    Hoje, 17:19
    Bruno Gonçalves candidata-se pelo PSD para abrir “novo ciclo” nas Lajes das Flores

    Autor: Lusa/AO Online

    Bruno Gonçalves, de 41 anos, disse à agência Lusa que assumiu a candidatura por estar “profundamente ligado” à terra e às pessoas e por acreditar que pode “fazer muito mais pelo concelho”.

    “Estamos perante um momento decisivo. Há um claro descontentamento com a governação socialista dos últimos anos, [com] promessas feitas, mas não cumpridas. Acredito que, com dedicação, coragem e trabalho sério, podemos abrir um novo ciclo. Quero estar ao lado de cada lajense, para juntos construirmos um futuro com mais oportunidades, especialmente para os nossos jovens”, afirmou.

    O atual presidente do conselho de administração da Unidade de Saúde da Ilha das Flores garante que está “preparado para liderar esse caminho, com um projeto sólido, transparente e próximo das pessoas”.

    Bruno Gonçalves assume que a candidatura social-democrata que lidera tem como objetivo recuperar a autarquia para o PSD, após 12 anos de governação socialista, mas salienta que, “mais do que uma questão partidária, trata-se de devolver à autarquia uma liderança que seja próxima das pessoas, eficiente e com visão”.

    “A minha candidatura representa uma nova forma de estar na política: com verdade, sem prometer o que não podemos cumprir e com trabalho de equipa”, disse.

    Sobre o estado atual do concelho das Lajes das Flores, referiu que “está estagnado”.

    “Há uma crise habitacional que impede os jovens de se fixarem cá […]. O turismo cresce, mas falta visão: temos das maiores belezas naturais do arquipélago, mas precisamos de políticas que equilibrem o crescimento com a preservação ambiental. A educação foi descurada, os edifícios estão degradados, e o desporto praticamente desapareceu por falta de apoio”, relatou.

    Na sua opinião, “é urgente recuperar a confiança da população com medidas concretas, não com discursos bonitos”.

    O licenciado em Ciências Biológicas e da Saúde e mestre em Ambiente, Saúde e Segurança, referiu que no município “há muito trabalho pela frente” e a sua candidatura tem as prioridades bem definidas.

    “Queremos disponibilizar terrenos e criar incentivos reais que facilitem a construção de habitação, porque sabemos que este é um dos maiores entraves à fixação de jovens e famílias na nossa terra”, apontou.

    Considerou, ainda, que é preciso encontrar “uma solução concreta e definitiva” para a piscina municipal e, se for eleito líder da autarquia, pretende avaliar o estado dos atuais reservatórios de abastecimento de água ao concelho e, se necessário, avançar com a construção de novos.

    Na sua ótica, também é urgente “criar políticas eficazes que incentivem o regresso dos jovens após os estudos”.

    O candidato propõe “aumentar financeiramente as delegações de competências para todas as juntas de freguesia” e melhorar os acessos às atrações naturais, em colaboração com o Governo Regional e as juntas.

    Bruno Gonçalves promete ainda “aproximar a Câmara das pessoas”, com a descentralização das reuniões.

    Além de Bruno Gonçalves, concorrem à presidência da Câmara das Lajes das Flores o atual presidente do município, o socialista Beto Vasconcelos, Paulo Reis (Movimento Independente pelas Lajes das Flores) e Joana Regalla (Chega).

    No atual mandato, os socialistas têm três eleitos (incluindo o presidente) e o PSD dois mandatos.

    As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.