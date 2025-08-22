Bruno Gonçalves candidata-se pelo PSD para abrir “novo ciclo” nas Lajes das Flores

Bruno Gonçalves, de 41 anos, disse à agência Lusa que assumiu a candidatura por estar “profundamente ligado” à terra e às pessoas e por acreditar que pode “fazer muito mais pelo concelho”.

“Estamos perante um momento decisivo. Há um claro descontentamento com a governação socialista dos últimos anos, [com] promessas feitas, mas não cumpridas. Acredito que, com dedicação, coragem e trabalho sério, podemos abrir um novo ciclo. Quero estar ao lado de cada lajense, para juntos construirmos um futuro com mais oportunidades, especialmente para os nossos jovens”, afirmou.

O atual presidente do conselho de administração da Unidade de Saúde da Ilha das Flores garante que está “preparado para liderar esse caminho, com um projeto sólido, transparente e próximo das pessoas”.

Bruno Gonçalves assume que a candidatura social-democrata que lidera tem como objetivo recuperar a autarquia para o PSD, após 12 anos de governação socialista, mas salienta que, “mais do que uma questão partidária, trata-se de devolver à autarquia uma liderança que seja próxima das pessoas, eficiente e com visão”.

“A minha candidatura representa uma nova forma de estar na política: com verdade, sem prometer o que não podemos cumprir e com trabalho de equipa”, disse.

Sobre o estado atual do concelho das Lajes das Flores, referiu que “está estagnado”.

“Há uma crise habitacional que impede os jovens de se fixarem cá […]. O turismo cresce, mas falta visão: temos das maiores belezas naturais do arquipélago, mas precisamos de políticas que equilibrem o crescimento com a preservação ambiental. A educação foi descurada, os edifícios estão degradados, e o desporto praticamente desapareceu por falta de apoio”, relatou.

Na sua opinião, “é urgente recuperar a confiança da população com medidas concretas, não com discursos bonitos”.

O licenciado em Ciências Biológicas e da Saúde e mestre em Ambiente, Saúde e Segurança, referiu que no município “há muito trabalho pela frente” e a sua candidatura tem as prioridades bem definidas.

“Queremos disponibilizar terrenos e criar incentivos reais que facilitem a construção de habitação, porque sabemos que este é um dos maiores entraves à fixação de jovens e famílias na nossa terra”, apontou.

Considerou, ainda, que é preciso encontrar “uma solução concreta e definitiva” para a piscina municipal e, se for eleito líder da autarquia, pretende avaliar o estado dos atuais reservatórios de abastecimento de água ao concelho e, se necessário, avançar com a construção de novos.

Na sua ótica, também é urgente “criar políticas eficazes que incentivem o regresso dos jovens após os estudos”.

O candidato propõe “aumentar financeiramente as delegações de competências para todas as juntas de freguesia” e melhorar os acessos às atrações naturais, em colaboração com o Governo Regional e as juntas.

Bruno Gonçalves promete ainda “aproximar a Câmara das pessoas”, com a descentralização das reuniões.

Além de Bruno Gonçalves, concorrem à presidência da Câmara das Lajes das Flores o atual presidente do município, o socialista Beto Vasconcelos, Paulo Reis (Movimento Independente pelas Lajes das Flores) e Joana Regalla (Chega).

No atual mandato, os socialistas têm três eleitos (incluindo o presidente) e o PSD dois mandatos.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.