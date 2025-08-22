Açoriano Oriental
    • Madeira investe 206 mil euros na Festa do Vinho e prevê ocupação hoteleira de 90%

    O executivo madeirense (PSD/CDS-PP) investiu 206 mil euros na Festa do Vinho Madeira 2025, que decorre de domingo a 14 de setembro, período durante o qual a ocupação hoteleira na região deverá rondar os 90% 

    Hoje, 16:57
    Madeira investe 206 mil euros na Festa do Vinho e prevê ocupação hoteleira de 90%

    Autor: Lusa/AO Online

    “É mais um momento de promoção e simultaneamente de atratividade para a Madeira”, disse o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, em conferência de imprensa, no Funchal.

    O governante indicou ter havido um reforço de 46 mil euros na programação do evento face a 2024, sobretudo na componente cultural, com um total de 57 concertos e atuações, incluindo três espetáculos teatrais.

    A Festa do Vinho Madeira 2025 arranca no domingo, com a abertura da XX Semana Europeia de Folclore, na qual participam vários grupos nacionais e estrangeiros, sendo que na quinta-feira abre ao público o Madeira Wine Lounge – Espaço de Restauração e Lazer, na Praça do Povo, no Funchal, com a presença de 12 produtores regionais.

    Outro dos pontos altos, marcado para 13 de setembro, é a apanha da uva ao vivo no Estreito de Câmara de Lobos, seguido de cortejo alegórico no centro da freguesia, no concelho de Câmara de Lobos, o maior produtor de vinho Madeira.

    A organização do evento envolve mais de 1.400 pessoas e estão programadas atividades em vários municípios da região autónoma.

    A 14 de agosto, o Governo da Madeira indicou que estima uma produção de 2,92 mil toneladas de uva este ano, menos 9,6% face a 2024, devido às condições climatéricas.

    Por outro lado, em abril, o executivo informou que a comercialização do Vinho Madeira registou uma quebra de 18,1% em quantidade e de 7,3% no valor no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o período homólogo de 2024.

    De acordo com os dados do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), a comercialização de vinho da Madeira “não ultrapassou os 646,5 mil litros no 1.º trimestre de 2025, o que se traduziu em receitas de primeira venda de 4,4 milhões de euros”.


