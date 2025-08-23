Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • "IPSS e Misericórdias em dificuldades financeiras" é a manchete do Açoriano Oriental

    Os atrasos na atualização dos acordos de cooperação para valores de 2025 está a causar dificuldades às IPSS e Misericórdias. O assunto está em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 23 de agosto de 2025. 

    Hoje, 00:00
    "IPSS e Misericórdias em dificuldades financeiras" é a manchete do Açoriano Oriental

    Autor: AO Online

    "Transinsular anuncia novo navio e ligações semanais" é outro destaque do jornal.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.