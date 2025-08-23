"IPSS e Misericórdias em dificuldades financeiras" é a manchete do Açoriano Oriental

Autor: AO Online
"Transinsular anuncia novo navio e ligações semanais" é outro destaque do jornal.
Os atrasos na atualização dos acordos de cooperação para valores de 2025 está a causar dificuldades às IPSS e Misericórdias. O assunto está em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 23 de agosto de 2025.
