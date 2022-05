Fórum Açores Bio 22 promove visita ao arquipélago dos responsáveis pela Rede Bio-Regiões

As Bio-Regiões consistem em áreas geográficas onde agricultores, cidadãos, operadores turísticos, associações e o poder local estabelecem uma parceria para a gestão sustentável dos recursos locais, dando centralidade à produção e consumo alimentar de base biológica e agro-ecológica .

Neste âmbito, a promoção dos produtos biológicos articula-se em associação com a promoção do território, dos seus recursos e das suas especificidades, com o objetivo de promover o desenvolvimento integrado e sustentável das potencialidades económicas, sociais, culturais e ambientais, com base em padrões de justiça e solidariedade.

A Rede Internacional das Bio-Regiões (INNER) está atualmente presente em dezenas de territórios a nível global, incluindo territórios portugueses. Esta visita pretende ser uma primeira abordagem ao tema nos Açores, durante a qual será efetuado um diagnóstico das potencialidades da região, ao mesmo tempo que serão abordadas questões como vantagens da gestão sustentável do território baseado na agricultura biológica, oportunidades para o desenvolvimento social e económico, benefícios para a valorização dos recursos locais, naturais e culturais e casos de sucesso em Portugal e na Europa.

O programa da visita inclui diversos encontros onde se destacam dois seminários abertos ao público a decorrer nos dias 25 e 26 no Faial e nas Flores, visitas a produtores biológicos e reuniões de trabalho com municípios e associações.

O Fórum da Agropecuária dos Açores é uma iniciativa conjunta do Governo dos Açores, através da Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e do Movimento Associativo do sector representados pela Trybio, BioAzorica e Federação Agrícola dos Açores, e tem como objetivos promover uma discussão alargada sobre agricultura e pecuária biológicas juntando produtores, técnicos, investigadores e consumidores, Associações e Cooperativas, Indústria, Distribuição, Comércio e Serviços públicos e privados, criar uma rede regional de cooperação, conhecimento e capacitação, divulgar a investigação e fomentar a inovação quer na agricultura biológica quer na transformação e valorização dos respetivos produtos.

Sensibilizar, informar, formar e capacitar para o modo de produção biológico, apresentar e promover os produtores e produtos biológicos dos Açores, incentivar a autonomia alimentar dos Açores, a economia circular, a bioeconomia, os circuitos curtos de comercialização, promover a qualidade do ambiente, de vida, a saúde, a prevenção e o combate à doença e o equilíbrio social e contribuir para mitigar os grandes desafios globais como as alterações climáticas e as crises sanitárias são outras das prioridades.