Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Dia de Todos os Santos celebra a vida com inteireza e bondade

    O Dia de Todos os Santos é uma ocasião para refletir sobre o verdadeiro sentido da santidade e da vida em comunhão. O padre Duarte Melo explica que ser santo “é viver a vida por inteiro, com autenticidade e abertura a Deus e aos outros”.

    premium
    Hoje, 16:30
    Dia de Todos os Santos celebra a vida com inteireza e bondade

    Autor: Filipe Torres
    O Dia de Todos os Santos, celebrado hoje, 1 de novembro, é um dos momentos mais significativos do calendário litúrgico cristão. Mais do que uma data festiva, é “uma ocasião para refletir sobre o verdadeiro sentido da santidade e o legado de fé que une gerações”.O padre Duarte Melo, pároco da Igreja ...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.